Papá de niño con autismo le escribió una sentida carta a sus amigos: "Él tiene autismo, no lepra"

Reilly tiene sólo seis años y padece de autismo. Vive en Reino Unido junto a sus padres, quienes luchan a diario para que su pequeño sea incluido en grupos de niños que tienen su edad, pero es todo un desafío.

Por eso fue que su padre escribió una carta a sus amigos, la que fue compartida por su esposa en redes sociales y tiene miles de compartidos.

“Estuve aguantando esta situación por mucho tiempo y les puede gustar o no. Mi hijo Reilly tiene autismo, no lepra. Tiene solo 6 años y mis amigos que son padres también tienen fiestas de niños. Nadie lo invita a una sola fiesta. ¿Tienen alguna idea de lo doloroso que es eso?”, escribió.

