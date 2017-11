Ministra de Salud aseguró que no se discriminó a niña del Sename que no entró a lista de espera por un trasplante

La ministra de Salud, Carmen Castillo, aseguró que no hubo discriminación en el caso de la niña del Sename que murió esperando un trasplante de corazón en 2015 cuando la Red UC Christus le negó ser parte de la lista de espera por un órgano, debido a su

Argumentaron que se necesitaba que un adulto responsable se hiciera cargo de su post operatorio, pese a que la pequeña estaba a cargo de la institución del Estado.

"Nosotros no discriminamos a los niños por ser de Sename, pero sí tenemos que asegurar de que no hay riesgo después de la intervención. Es importante tener la seguridad porque esta niñita vivía en la isla de Chiloé y tenía que venirse a Santiago y tenía que quedarse después de la cirugía en Santiago ojalá de por vida", dijo a CHV explicando que Daniela Belén Vargas Vargas de 14 años, necesitaba un adulto responsable que se dedicada 100% a ella. El coordinador de trasplantes del Minsal, José Luis Rojas, explicó que se estaba esperando el nombre de esa persona.

Asimismo, Castillo reconoció que pese a ser un caso urgente, no se trabajó con prontitud. "No se le respondió el oficio a Marcela Labraña (ex directora del Sename que expuso su caso) 12 días despuésesos documentos yo no sé si se superpusieron, porque hay que considerar que estamos hablando de 20 días de distintas entidades que tienen que llegar finalmente a quien toma las decisiones".

De este modo, Daniela fue autorizada a entrar a la lista de espera, cuando ya era demasiado tarde.