Ministro Campos: "¿Alguien ha escuchado a la Presidenta decir 'voy a cerrar Punta Peuco?"

12:39 El ministro de Justicia aseguró que no ha leído la carta de Carmen Gloria Quintana donde aseguraba que la mandataria tenía un compromiso al respecto.

"¿Alguien ha escuchado a la Presidenta de la República decir: 'Voy a cerrar Punta Peuco'? ¿Lo ha escuchado alguien? Yo no lo he escuchado, todo lo demás han sido interpretaciones de ustedes (los periodistas) o de otras personas", dijo esta mañana el ministro de Justicia, Eduardo Campos, respondiendo a las críticas que ha recibido por poner en duda la clausura del penal donde cumplen condenas ex militares por crímenes durante la dictadura.

"Esto es una materia que el Gobierno y particularmente el Ministerio la está estudiando y trabajando desde que yo asumí el Ministerio hace un año atrás, pero hasta el día de hoy no hay ninguna resolución", agregó diciendo que él no ha leído la carta donde Carmen Gloria Quintana asegura que en 2015 la Presidenta Michelle Bachelet adquirió un compromiso con ella al respecto.