Abbott desmintió con cifras a Guillier, quien dijo que su nombramiento fue una "negociación política"

El fiscal nacional Jorge Abbott, salió al paso de las críticas del candidato presidencial oficialista, Alejandro Guillier, que sostuvo que lo pusieron en el cargo por una "negociación política".

"Yo no quisiera responderde a un candidato. Yo creo que no corresponde que el fiscal nacional responda a un candidato. Simplemente me parece importante entregar ciertos datos objetivos", partió diciendo en el marco del seminario "10 años de vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente".

"Hoy día tenemos 147 personas formalizadas en los casos Penta, Corpesca y SQM. De ellas, 47 están suspendidas condicionalmente, ocho han sido condenadas y tres parlamentarios están desaforados. En consecuencia, las investigaciones han avanzado todo lo que se ha podido avanzar", menifestó.

Las críticas a Abbott las hizo Guillier en Tolerancia 0: "Nombraron un nuevo fiscal nacional, Jorge Abbott esperando que cerrara todos los casos que estaban perjudicando a los grandes grupos políticos y económicos, y Jorge Abbott tendrá que demostrar su independencia ahora puesta en duda. Yo estaba a favor de su nombramiento y luego me di cuenta que se trataba de una negociación".