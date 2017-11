Ministro de Justicia: "Jamás me he manifestado a favor de la mantención de cárceles especiales"

El ministro de Justicia, Jaime Campos, envió una carta a la presidenta de la agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, para explicarle los alcances de sus polémicos dichos sobre el cierre del penal Punta Peuco.

El secretario de Estado ha estado en la polémica, ya que dijo desconocer el compromiso que habría tenido la Presidenta Michelle Bachelet con la víctima del caso Quemados, Carmen Gloria Quintana. La forma en que expresó su punto de vista molestó a las agrupaciones, quienes pidieron su renuncia.

Ante esto, y en una misiva publicada por La Tercera , Campos expresó que "a la fecha el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet no ha adoptado ninguna resolución en torno al cierre del penal de Punta Peuco".

"Como ustedes bien saben, el Poder Ejecutivo actúa a través de los actos administrativos que ejecuta, y hasta este momento, no conozco ninguno que dé cuenta de lo anteriormente dicho. Luego, salvo que me compelan a faltar a la verdad, no puedo dar como ciertos hechos que no han ocurrido y menos aún determinar términos que no se han fijado", expresó.

El ministro también agregó que “no implica desconocer, dudar o ratificar compromisos de ninguna especie y de nadie, como, tampoco, relativizar la política del actual gobierno sobre este tema, dado que solo soy un ejecutor de la misma; sino que, consultado, simplemente he procurado objetivar o precisar lo que al día de hoy acontece”.

“Del mismo modo, lo expresado no importa emitir juicios a favor o en contra de tal medida, la que ha estado y está en permanente estudio y evaluación de parte de este Ministerio y del Gobierno de Chile, de suerte que, cuando se adopte una providencia definitiva sobre el particular, oportunamente será informada a la ciudadanía, y tengan la certeza que este Ministerio y sus Servicios serán parte activa de ella”, indicó.

Campos enfatizó que "jamás me he manifestado a favor de la mantención de cárceles especiales de criminales de lesa humanidad, sino que siempre he abogado por la segregación penitenciaria en razón de otros factores criminógenos".

Durante este jueves el tema sumó a un nuevo actor, ya que el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch se preguntó "¿por qué cerrar (una cárcel) por razones de orden político?".