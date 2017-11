SII por compañías que operan en Chile y aparecieron en los “Papeles del Paraíso”: “Serán más empresas”

La investigación de los “Papeles del Paraíso” reveló, entre otras compañías, que empresas que operan en Chile como Alsacia y Glencore estaban incluidas en casos de elusión y evasión tributaria internacional. El subdirector de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII), Víctor Villalón, aseguró que “serán más empresas que las que conocemos hasta ahora”.

Villalón, en conversación con La Tercera , explica esta aseveración señalando que “en 2015 teníamos siete empresas chilenas invirtiendo en Bermudas, que subieron a diez en 2016 y este año bajaron a cuatro. Ahora, claramente no es necesariamente el total, porque puede haber empresas que no hayan declarado sus inversiones ahí. Sí cabe señalar que los montos son significativos, de eso no hay duda”.

Además, agregó que “las empresas residentes de Bermudas operando en Chile eran cuatro en 2015, en 2016 sube a cinco, y este año son seis. No son centenares de empresas, si esa era la expectativa, pero puede ocurrir que la red de información global nos alerte de casos que no han sido informados al SII”.

Consultado por si la normativa chilena para reducir la evasión y elusión internacional es acorde a esta época, dijo que “uno de los alcances que se hacía recientemente al caso chileno era su capacidad de aportar información de cuentas bancarias de los no residentes con cuentas en el país. Por eso el gobierno envió el proyecto de ley de diversas materias de índole tributaria que fue aprobado por el Congreso. Eso nos permite salvar ese alcance”.

Finalmente, el subdirector de Fiscalización del SII recalcó que “en Chile esta materia es reciente (elusión internacional), por lo que no existe una receta hoy para decir qué es, y que no es elusivo. Es un camino que se irá construyendo de a poco. Por ejemplo, con estos casos como el Paradise y Panamá Papers. También en el catálogo de esquemas tributarios, pronto a actualizarse. Es un camino largo, que además debe construirse con los actores relevantes”.