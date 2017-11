Chile ha negado el ingreso a 8.400 extranjeros en 2017

08:59 El listado, actualizado al 15 de octubre, es encabezado por colombianos, venezolanos y peruanos. El no acreditar la condición de turistas es la principal causa del rechazo.

Luego de que se le negó el ingreso al boxeador Mike Tyson por infracciones a la Ley de Extranjería, datos publicados por La Tercera, dan cuenta de que en Chile durante 2017 (hasta el 15 de octubre), se ha expulsado a 8.425 personas que intentaron ingresar al país y no lograron superar la revisión de documentos.

Colombia es el país que ha sufrido más rechazo (2.997), seguido por Venezuela (1.838) y Perú (570). Hasta el puesto 10, sólo se trata de países latinoamericanos y en el 11 lugar de la lista de rechazos, aparece China con 33 personas a las que se les negó el ingreso.

El principal motivo de las negativas es pues los extranjeros que pretenden ingresar al país no logran acreditar su condición de turistas, en tanto que el segundo argumento, apunta a condenados o procesados por delitos que la ley chilena califica como crímenes o, prófugos de la justicia por delitos no políticos.