Carmen Gloria Quintana pidió la renuncia y disculpas del ministro Campos

La sobreviviente del Caso Quemados, Carmen Gloria Quintana , exigió la renuncia del ministro de Justicia, Jaime Campos y solicitó que le pida disculpas públicas por dudar de su palabra cuando dijo que la Presidenta Michelle Bachelet le había dicho que cerraría Punta Peuco

"Creo que yo represento mucho más que yo como persona. Entonces, pienso que siendo un ministro de Justicia y Derechos Humanos, no está a la altura, no tiene los conocimientos, es indigno del cargo, y es más, hay antecedentes de que un hermano de él tiene proceso por violaciones a los derechos humanos, un hermano que era general de la FACh y que murió siendo procesado", dijo a radio Cooperativa , donde agregó que duda del curriculum de Campos y que "no le cabe otra cosa que renunciar a su cargo".

Recordó que la Presidenta le manifestó que se estaban tomando "todas las medidas para cerrar Punta Peuco" en 2015, cuando se reunieron en La Moneda

Aseguró en la radio que "no es que la prensa esté proyectando o señalando algo, es un hecho de la realidad. Estoy muy descontenta con tanto tiempo que ha pasado, yo creo que esto tiene que hacerse antes de que termine el gobierno de Michelle Bachelet porque ella es una mujer comprometida con los derechos humanos, tomando en cuenta su historia y trayectoria",