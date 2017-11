Javiera Mena relativizó las denuncias por acoso: “Estamos acostumbrados a tirar piedras y me parece bien esperar”

La cantante Javiera Mena estrenó recientemente su single “Dentro de ti” y fue consultada por La Tercera sobre las denuncias de acoso tanto en el país como en el extranjero. “Estamos acostumbrados a tirar piedras y me parece bien esperar”, dijo.

Mena señaló que “se han ido abriendo distintos casos de abusos en Estados Unidos y también acá en Chile han habido casos recientes. Te parece bien que se empiecen a comentar este tipo de casos que se dé un ambiente más permeable a que este tipo de casos se vayan abriendo para que lógicamente no sucedan más”.

Además agregó que “creo que la persona realmente revolucionaria es la persona compasiva. Estamos acostumbrados a tirar y tirar piedras a los demás y me parece bien esperar, me parece bien ver qué pasa, y respeto profundamente a los músicos que les pasan estas cosas y deciden tomarse un tiempo porque ellos no están involucrados en el conflicto. Son casos de personas los que actuaron”.

A la interprete negó que haya sufrido violencia machista: “No, por una cosa que siempre le digo a mis amigos que soy como ‘un dude’, casi que un hombre más. No di pie a eso, siempre dejé salir mi energía masculina. Siempre me he rodeado de gente muy respetuosa y he tenido mucho ojo. Las mujeres tenemos que ser guerreras, los hombres -no todos- se pueden transformar en bestias”.