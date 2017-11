Gobierno acusó de sacar “réditos políticos” a Piñera en caso de Daniela: “El candidato de la derecha no conoce límites”

13:11 La vocera Paula Narváez dijo que el candidato de Chile Vamos “hace relaciones antojadizas e irresponsables que no se condicen a alguien que fue presidente de la República”.

La ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez acusó de aprovechamiento político las declaraciones del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, que sindicó a la actual administración como responsable de la muerte de Daniela, la niña del Sename a la que se le negó un trasplante por ser pobre en el Hospital Clínico de la Universidad Católica.

Narváez dijo que “el candidato de la derecha no conoce límites, porque utilizar un caso tan doloroso como el de Daniela para sacar réditos políticos no corresponde. Además hacer relaciones antojadizas e irresponsables que no se condicen a alguien que fue presidente de la República".

Ministra @paulanarvaezo por dichos de Piñera sobre menor fallecida a la espera de trasplante: "Utilizar politicamente un caso tan doloroso como el de Daniela, no se comprende". — Segegob (@segegob) 11 de noviembre de 2017

Ministra @paulanarvaezo por cuestionamientos frente a caso de menor del Sename fallecida: "No merece comentario el aprovechamiento politico que hace el candidato". — Segegob (@segegob) 11 de noviembre de 2017

Finalmente, condenó la muerte de la niña: “Lamentamos profundamente lo sucedido en el caso de Daniela, aquí hay una investigación en curso vinculado a los niños y niñas del Sename. Hay una investigación interna para esclarecer lo que pasó con Daniela”.