Conoce cómo el optimismo puede mejorar tu salud

El optimismo puede actuar como un factor que protege la salud según planteó la psicóloga y fundadora del Centro del Dolor de Chile, Patricia Zúñiga.

Según la especialista, diversas investigaciones y reportes, señalan que las personas más optimistas, “tienen mejor salud física y mental y mejor adherencia terapéutica”, lo que explicó, “se transforma en un factor protector tremendo e importante para ver el índice de dolor, sobre todo cuando hablamos de dolor y cirugía”.

Zuñiga dijo que el optimismo se relaciona con la estructura de la personalidad y se define como una propensión a ver y juzgar las cosas en sus aspectos mucho más favorables.

“Aunque se enfermen, siempre van a pensar que van a salir del proceso, no se van a dejar estar”.

Según la psicóloga, el denominado optimismo disposicional se puede medir por un instrumento denominado LOT-R. “que está muy validado y que es muy utilizado para evaluar el optimismo como un factor protector físico, de bienestar emocional, para el afrontamiento, el neuroticismo y la salud”.

En 2014, ejemplificó Zúñiga, utilizando dicha medición, se determino que personas optimistas que eran paciente con Parkinson, tenían mayor bienestar y calidad de vida que aquellas que no lo eran.

En general, la profesional dijo que los estudios indican que “las personas tienen menos catastrofización, menos creencias irracionales y por lo tanto con las intervenciones, ya sean médicas o kinésicas, disminuye su dolor”.

Para quienes no son optimistas, Zúñiga dijo que al tratarse de una estructura de personalidad, para quienes no poseen esa condición se puede “hacer algún tipo de estrategia que tenga que ver más con el afrontamiento, es decir, relacionado a las variables cgnitivas y creencias”.

“A través de estas últimas se puede ir confrontando al paciente en los aspectos positivos y negativos inducirlo al optimismo y aumentar su bienestar. No quiero decir que se pueda transformar en alguien 100% optimista, pero va a poder tener otra mirada y otro tipo de foco”, dijo la especialista.