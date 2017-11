Colegio Médico por ley de aborto: "Existe todo un proceso de implementación que no va a hacer automático"

08:40 Izkia Siches se refirió al caso de una menor embarazada tras una violación que no pudo atenderse en Chiloé porque personal médico del hospital se habría negado.

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, se refirió al caso de una menor embarazada tras una violación que no pudo atenderse en Chiloé porque personal médico del hospital se habría negado.

Según el Servicio de Salud, no había hospitales en la zona que contaran con médicos dispuestos a realizar la intervención, argumentado que no se podía realizar el aborto mientras el protocolo del Ministerio de Salud para estos casos no estuviera listo, entre otras razones.

Al respecto, la dirigenta sostuvo que "aún está en la nebulosa, ahora se suma una serie de causales porque aún no están vigentes los reglamentos. Existe todo un proceso de implementación que no va a hacer automático", dijo a Tele13 Radio

"Espero que los colegas estén dispuestos a materializar las interrupciones. En este caso se cumplió con ello y eso un avance", agregó.

Siches sostuvo que "hay dos áreas que hay que reglamentar, hay cosas concretas que seguir, todas las cosas prácticas aún no están resueltas sin estos reglamentos".

La presidenta del Colegio Médico manifestó que "todos queremos tener la mayor claridad posible al participar en la interrupción de un embarazo y estas condiciones aún no están. El llamado ha sido a comunicarse directamente con el Ministerio y ver los establecimientos que ya están capacitados en la RM".