Fin a la Bomba 4: se termina el viernes

Impacto en las redes sociales causó el anuncio del diario La Cuarta que advierte que este viernes saldrá la última Bomba 4, el ya clásico póster de desnudos que venía en la publicación cada semana y que colgaba casi en todos los talleres mecánicos del país.

"Fue una humorada sensual que duró por muchos años, pero que no corresponde a los nuevos tiempos. Estamos felices de despedir a la Bomba 4 como se merece", explicó el director del diario, Sergio Marabolí.

Eso sí, advirtió que "se viene una gran sorpresa en el diario impreso. Será una edición de culto, de colección".

Hay que recordar que el diario había eliminado el desnudo femenino de la portada hace varios años y que en la misma línea incluso Playboy dejó de tener desnudos en sus revistas debido a que ya no se justificaba poner ese contenido en papel.

