Elecciones: director de Trabajo llamó a realizar denuncias y recordó permiso de 2 horas para sufragar

El director del Trabajo, Christian Melis, recordó las condiciones laborales para este 19 de noviembre, día de elecciones en el país y feriado irrenunciable para los trabajadores de los centros comerciales.

Melis, dijo que el sitio del organismo tendrá un banner para que los trabajadores realicen denuncias y que, habrá un turno de fiscalizadores que concurrirá a los lugares que sean acusados de no respetar la normativa.

Ello, pues si para los centros comerciales es feriado irrenunciable, para quienes si deben ejercer funciones ese día, se establece un lapso de 2 horas de permiso para ir a sufragar.

“Las dos horas no se señala una franja horaria, la idea es que se llegue a un acuerdo respecto de permitir el funcionamiento de la empresa y de ejercer el derecho a sufragio” dijo Melis.

La sanción es por establecimiento y no por el número de trabajadores empleados y, asciende a un total de 60 UTM ($ 2,8 millones aproximadamente). En 2013 hubo 8 sanciones por un total de $ 5 millones en multas.