"Ya no estás tan joven como crees": la campaña de AFP que recibió críticas en las redes sociales

Una campaña publicitaria transformó a la AFP Cuprum como el tema más comentado en las redes sociales durante este miércoles. Es que una llamativa frase, que supuestamente buscaba atraer a los afiliados, terminó siendo rechazada por algunos usuarios.

"Ya no estás tan joven como crees", decía el correo electrónico enviado por la administradora, el que también tenía adjuntado una carta explicando los detalles del ofrecimiento.

La frase de bienvenida no cayó muy bien en algunos tuiteros, quienes sintieron que la AFP los envejeció de golpe.

Veo que AFP Cuprum los trata de viejoas. A mí Capital me trató de SOLA.

Los amigos de Cuprum enviándome un amistoso recordatorio que estoy más cerca de los 40 que de los 30... como si no fuera suficiente recordarlo cada vez que me invitan a una pichanga ?? #miAFPmeescribióymecagó pic.twitter.com/8jaeN8xLCc

Cuprum: - "Sergio, ya no estas tan joven como crees... ah y ademas nuestras comisiones son altísimas , tu pensión sera una miseria y nuestra rentabilidad una farza......"

Yo: - "Que me dijo sobre que no soy joven ?"