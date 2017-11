Luksic calificó de "mala leche" los cuestionamientos de Mayol por la donación del Banco de Chile a la Teletón

20:53 El empresario le respondió a través de las redes sociales al ex precandidato presidencial del Frente Amplio, quien en una columna afirmó que "no es el donante más extraordinario que haya existido".

El empresario Andrónico Luksic usó su cuenta de Twitter para responder a una columna del ex precandidato presidencial del Frente Amplio, Alberto Mayol, quien cuestionó la donación del Banco de Chile a la Teletón.

El vicepresidente y controlador de la institución bancaria rechazó el planteamiento del sociólogo, quien en un artículo de El Mostrador afirmó que "en la práctica el Banco de Luksic estaría donando lo que gana con la misma Teletón. Es indudablemente un mérito, pero no es el donante más extraordinario que haya existido, pues la cifra de donación real, a la hora de la contabilidad, es la décima parte. No es un asunto tan grave, pero puede ofender la fe pública. Los chilenos creen que de verdad los Luksic hacen una gran donación. Y no es el caso".

"En una época de transparencia requerida, sería bueno que las empresas en general, pero sobre todo el Banco de Chile, dejaran en claro los antecedentes que permiten garantizar que las empresas van a Teletón evitando intenciones secundarias de rédito empresarial. Y es que se trata de una obra de beneficencia", expresó.

El candidato a diputado por el distrito 10 finalizó señalando que "en esta ocasión, el señor Luksic puede entregar una donación de $8000 millones de pesos. Y para los desagradables que se andan fijando en detalles, puede subir a la página del banco un pequeño informe donde señale el monto real de la donación. De cualquier modo, para la mayor parte de los chilenos el arribo de esos $8000 millones generará aún más consternación que los $4000 anteriores y marcará otro punto histórico en favor de su familia".

Ante esto, el empresario respondió y afirmó que "el Banco de Chile NO lucra con los dineros que reúne esta institución. Las donaciones que hace mi familia son problema nuestro, no necesito de sus consejos".