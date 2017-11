Alcalde de San Joaquín: "Recuperar los barrios como La Legua requiere voluntad política del Estado"

El alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría, justificó la decisión de derribar el muro que separa a La Legua Emergencia de la nueva villa Los Jardines en calle Mataveri.

"Las balas llegan a gran parte de las familias en La Legua con o sin muro, era necesario derribarlo para evitar que los delincuentes se parapeten y facilitar el accionar de las autoridades", dijo a radio ADN

El edil sostuvo que "si no entendemos que el desarrollo debe ser inclusivo y que el Estado debe hacerse cargo de los que van quedándose al margen, se generan estos fenómenos de vulnerabilidad que facilitan el actuar de narcotraficantes".

"Creo que lo más importante es que a las personas se les hable con claridad: recuperar los barrios como La Legua requiere voluntad política del Estado, se requiere mayor inversión de mejor calidad. Hay que entrar en tres ámbitos: urbano, social y policial; lo que la gente pide es que la fiscalía demuestre que van a tener investigación policial, dar protección. Un sólo ámbito no se mejora".

Echeverría manifestó que "La Legua es el piloto, es una gran esperanza para el país, porque son más de 45 barrios que viven esas situaciones. Si esto no es complementado con compromiso policial, esto no va a resultar. Es un gran desafío y si no nos comprometemos, esto no va a funcionar", enfatizó.