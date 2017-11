Lisa Bonet reapareció a sus 50 años en el lanzamiento de "La Liga de la Justicia"

Nadie que haya visto el Show de Bill Cosby puede haberse olvidado de Denise Huxtable, la segunda hija del matrimonio, interpretada por la actriz Lisa Bonet. Hoy la artista acaba de cumplir 50 años y reapareció para el lanzamiento de la película "La liga de la justicia", donde su marido, el hawaiano Jason Momoa (38) , es Aquaman

Ambos se casaron recientemente tras 12 años de relación y dos hijos.

Bonet se casó primero con el cantante Lenny Kravitz, con quien tuvo a su primera hija, Zoe , en 1989 y en 2005 se conoció con Momoa en un bar de jazz en Nueva York. Él ya la admiraba desde pequeño, según confesó. ". Pensaba 'voy a espiarte durante el resto de tu vida y te voy a conseguir. Soy un acechador a tiempo completo. No le dije nada hasta que tuvimos dos bebés, de otro modo habría sido extraño", recordó.

En 2005 amigos en común los presentaron: "Me di la vuelta, la vi y me dijo 'soy Lisa'. Me giré hacia mi amigo e hice como que gritaba.", contó en The Late Show with James Corden. Ese día la convenció de llevarla al hotel y terminaron tomando algo en el Cafe 101: "", recordó " Khal Drogo " de "Game of Thrones".

La pareja tuvo a Lola Iolani en 2007 y a Nakoa Wolf Manakauapo Namakaeha en 2008.