Organización Londres 38 duda del nuevo comandante en jefe del Ejército

La organización de Derechos Humanos Londres 38, duda del nuevo comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, quien firmó el 3 de junio de 2016 el documento que confirma que se incineraron documentos de la CNI de entre 1980 y 1982.

"Consideramos y declaramos que este informe no puede considerarse una fuente fiable para acreditar la inexistencia de estos archivos. Esta no es la primera vez que se niega la existencia de documentación. A su vez, mientras no se realice una política de búsqueda y relevamiento de archivos proactiva, transversal y con atribuciones de allanamiento en todas las reparticiones del Estado, no se puede confirmar la inexistencia de la documentación, más aún en los casos en que el ocultamiento es tan grave, que queda de manifiesto la paradojal situación en que se transgrede una normativa militar e institucional interna, sin sanción, sin responsables, sin investigación", afirmaron en una declaración pública.

La organización afirmó que "inconcebible" que las autoridades desconocieran la información y cuestionó que el uniformado tenga un diplomado de "operaciones conjuntas en el Instituto de Cooperación de Seguridad Hemisférica en EE.UU".

"La complicidad explícita de Martínez con el contenido del informe y la completa absolución que otorgó a los responsables de la supuesta destrucción de los archivos, lo inhabilitan para asumir toda responsabilidad en el Ejército", manifestaron.