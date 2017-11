Seis tips para los alumnos que no saben qué estudiar aún

08:00 Aunque la poca claridad podría significar un problema mayor, no hay que "demonizar" la indecisión. Lo importante es que los jóvenes "hagan algo" para evitar que se depriman.

Para muchos alumnos que terminaron su enseñanza media aún es una incógnita saber qué camino tomar tras salir del colegio, y a sólo dos semanas de la PSU no saben qué estudiar.

La psicóloga de la Universidad del Pacífico,Carmen Gutiérrez, entregó algunos tips para facilitar la tarea de y aseguró que quiénes están indecisos podrían tener otro tipo de problemas.

"Si salió de cuarto medio y no sabe a esta altura de su vida lo que quiere, lo que le gusta, para qué es bueno o para dónde va su vocación, independientemente de su resultado en la PSU, pensaría que esa duda es reflejo de otra realidad, como el desconocimiento personal de cuáles son sus habilidades o de que tiene dudas existenciales mucho más importantes", dijo.

Sin embargo, la profesional indicó que no hay que "demonizar" el problema y recomendó tomar esta señal de un proceso de búsqueda, de crecimiento y desarrollo personal, pero principalmente hacer algo.

"Si no hace nada podría deprimirse y consecuentemente pensar que no sirve para nada, lo que le demandará un camino mayor y mucho más largo".

es relevante tenerlo para fijarse objetivos, propósitos, estructura y una rutina. "Si no sé que hacer, lo peor que puedo hacer es no hacer nada", añadió. "Lo importante es que esta persona esté activa e inquieta personalmente para poder llegar a develar o escuchar cuál es la pregunta que necesita para la respuesta que no tiene lo suficientemente clara".

pese a no estar seguros esta puede ser una opción para quienes tengan el hábito de estudiar. "Si el joven tiene en vista estudiar una carrera de educación superior a futuro, Gutiérrez sugiere un preuniversitario o bien un programa de bachillerato, un estudio corto, que en sí mismo le signifique la obtención de algún reconocimiento, perfeccionamiento, capacitación o un logro".

siempre es bueno para analizar con más objetividad el proceso. "Tenemos puntos ciegos. Además, no hay que verlo como una patología, sino como una oportunidad distinta, porque en la medida que la sociedad se ha ido complejizando, uno tiende a pensar que todo pasa por el estudio, y la verdad es que la realidad muestra que hay otros caminos como emprender, hacer negocios, etc.", acota

se puede indagar vocacionalmente a través de un análisis de las aptitudes, intereses y habilidades. La persona debe preguntarse qué le gusta hacer, qué le motiva y entretiene, en qué está dispuesto a pasar horas para lograr una meta, en qué es bueno y dónde están las habilidades que le permitan estudiar algo.

pensar en su vida escolar y en las asignaturas preferidas. Analizar qué pasatiempos y películas son sus temáticas de conversación.

preguntar la opinión a personas significativas y cercanas que lo hayan visto durante su desarrollo.