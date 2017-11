Mira el primer teaser de "Los Increíbles" 2

Este sábado Disney Pixar reveló el primer teaser del tráiler de la cinta animada "Los Increíbles 2". El corto video da un primer acercamiento de lo que será esta anhelada segunda entrega de la película.

En las imágenes se aprecia al pequeño Jack Jack, el bebé de la familia con superpoderes, descubriendo sus habilidades especiales que marcaron el cierre de la primera parte.

La película llegará a los cines el 15 de junio del próximo año.

The New #Incredibles2 Trailer Just Made Our Day (@OhMyDisney): https://t.co/Jl0qUTnEIepic.twitter.com/DRf4gx1bRB