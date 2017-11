La conejita Playboy Daniella Chávez es vocal de mesa

Daniella Chávez, la modelo y chica Playboy salió premiada. Le tocó ser vocal de mesa y ya está instalada para cumplir su labor. Así lo dejó evidenciado también en su cuenta de Instagram: "Esperando que la gente llegue a votar a mi mesa, Colegio Leonardo Da Vinci, Las Condes".

La modelo dijo que se había enterado de la noticia recién el viernes pasado cuando ingresó a la página del Servel, la que había evitado revisar. En conversación con LUN, confesó que se "había hecho la loca".

"Me habían llamado otra vez, pero estaba en México y me salvaba (...) no imaginaba que podía volver a ser llamada si el año pasado ya me habían convocado", dijo. Además, aseguró que lo primero que vino a su mente cuando supo fue pensar en qué ropa se iba a poner para la jornada.