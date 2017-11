Haitiano recibió en sus brazos a mujer que cayó de noveno piso en Independencia y la salvó

Una mujer cayó de un noveno piso desde un edificio en Santiago y un ciudadano haitiano le salvó la vida. El hombre extendió sus brazos al ver que ella caía desde gran altura y no dudó en hacer algo.

El hecho ocurrió en la comuna de Independencia y fue captado por varios testigos que grabaron con sus celulares, acción que también iba a hacer el joven tildado como héroe, pero que descartó.

Richard Joseph relató al canal 24 Horas que fue algo del momento, pues había llegado minutos antes a visitar a unos amigos en el edificio.

"Teníamos que practicar un evento con la Organización Buena Onda por la independencia de Haití y cuando llegué vi a dos personas que miraban hacia arriba y escuchaba gritos de 'no te tires'. Por curiosidad entré a mirar y vi a la señora", dijo.

Aunque la mujer luchó por sostenerse de los barrotes, cayó al vacío. "Yo iba a sacar mi celular para grabar como es la moda, pero dije este es el momento para ayudar a esa señora, no de grabar. Si nadie la puede ayudar desde arriba, entonces abajo la podemos parar", sostuvo.

El ciudadano haitiano que lleva tres años en nuestro país, dijo que quiso amortiguar el golpe, especialmente el impacto de la cabeza.

"No pensé que era peligrosos para mi. Me concentré y cuando ella llegó a mis brazos me doblé el tobillo y la rodilla y nos caímos al piso. Cuando la miré pensé que no había logrado nada, porque le salía sangre de su boca y no respiraba, pero a los tres minutos ella recuperó el aliento".

La víctima fue trasladada al Hospital San José por personal del Samu y está con riesgo vital. En tanto, Richard sufrió una lesión en su rodilla y anda con una bota ortopédica.

Aqui estas el momento mismo donde la señora se tiro del decimo piso del edificio. Y Richard Joseph un membro de la Organización Buena Onda la recibio en sus brazos. pic.twitter.com/iwFuFXY5WE — Lovely Beauge (@beauge_lovely) 19 de noviembre de 2017

La historia de Richard Joseph generó reacciones en redes sociales, donde aplaudieron su acto:

Haitiano salva a mujer que se arroja del 9°piso, los chilenos mirando y filmando... pic.twitter.com/DCdlfONBQT — Rodrigo Avendaño (@rabrandeis) 19 de noviembre de 2017

Mujer cae del 9° piso y haitiano la recibe con sus brazos antes de caer, evitando que muriera. Heroico y humano. Increíble! pic.twitter.com/jU2zvyZRB6 — Elisa Forever (@Nellatronic) 19 de noviembre de 2017

Estoy muy fascinado con la historia del hombre haitiano que salvó a la mujer que cayó/se lanzó desde el 9no piso, qué increíble que exista gente así de arriesgada y entregada por los demás. — Diego (@diegojandro) 19 de noviembre de 2017

Que notable el haitiano que salvó a mujer de suicidarse ?? — María Molina Alveal (@mariamolalv) 19 de noviembre de 2017

La cago el haitiano que salvó a la mujer que se lanzó del edificio! Secoo! Un valiente!!! — MFrancisca Contreras (@MFranciscaCont) 19 de noviembre de 2017