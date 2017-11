Farkas votó en Vitacura acompañado de seis guardaespaldas

En una limusina Lincoln y con seis guardaespaldas llegó a votar en la comuna de Vitacura el multimillonario Leonardo Farkas.

Su llegada casi a las puertas del local de votación provocó gran expectación mediática y movilizó a gran contingente de las Fuerzas Armadas que se encontraban en la misma sede.

El magnate explicó que decidió venir a Chile a votar y no ejercer su sufragio en el extranjero. "No vivo en un solo país, entonces preferí venir a Chile y así aprovecho de comerme un buen plato de porotos".

"Que todos vengan a votar, la gente ya no cree en el sismte y me ha quedado demostrado, por ejemplo cuando fui a entregar recursos después de un desastre natural la gente me decía 'démelo a mí, porque el alcalde no nos dará nada', pero bueno, hay que votar", sostuvo el empresario.