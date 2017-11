SMA inició proceso de sanción contra dos operadores turísticos de Torres del Paine

18:25 La Superintendencia del Medio Ambiente detectó problemas en el Hotel Torres y en el operador Servicios Turísticos Fantástico Sur, los que no estarían cumpliendo con las exigencias para su funcionamiento.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un proceso de sanción en contra de dos operadoras turísticas de las Torres del Paine, las que estarían incumpliendo con las exigencias para sus funcionamiento al interior del parque nacional.

Se trata de Hotel Torres y contra Servicios Turísticos Fantástico Sur, a quienes se le detectaron diversas fallas, las que serán revisadas y eventualmente sancionadas por el organismo medioambiental.

En el caso de Hotel Torres, el SMA formuló cuatro cargos leves, referentes a la no obtención de Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) para el funcionamiento del sistema de alcantarillado, no impermeabilización de fosa séptica, escurrimientos de líquidos percolados del camión utilizado para el transporte de residuos, y no remitir información relativa a sus permisos ambientales.

A este operador también se le agregó el funcionamiento “Proyecto modificación hotel Las Torres Patagonia”, que cuenta con 14 edificaciones y 12 sistemas de alcantarillado, sin haberlo evaluado ambientalmente. Cabe destacar que los proyectos que se ejecutan en parques nacionales, requieren someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Por Servicios Turísticos Fantástico Sur, se formuló un cargo gravísimo, debido a que se imputa el fraccionamiento del proyecto turístico emplazado en el sector del Lago Nordensjköld, que considera la operación conjunta de obras, pero que fueron evaluadas ambientalmente por separado.

Tras la formulación de cargos, los infractores tendrán 10 días para presentar un programa de cumplimiento y 15 días para formular los descargos ante la SMA.