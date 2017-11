Chilenos tienen cuatro encuentros íntimos en promedio al mes

07:45 La directora del Centro Miintimidad, Odette Freundlich, dijo que algunos estudios indican que la cantidad de encuentros sexuales no influye directamente en la felicidad, sino que la calidad de éstos.

Las parejas chilenas tienen un promedio de cuatro encuentros íntimos por mes. Así lo reveló un estudio realizado por el Centro Miintimidad a 1.172 pacientes mujeres.

Según su directora, Odette Freundlich, generalmente son los hombres quienes demandan aumentar la frecuencia sexual, lo que genera frustraciones en sus parejas al no poder cumplir con los requerimientos.

"Hoy en día con las largas jornadas laborales, las demandas de los hijos y los quehaceres del hogar, el tiempo de calidad para la intimidad escasea", dijo.

La kinesióloga especialista en sexualidad y disfunciones del suelo pelviano comentó que estudios afirman que si bien la conexión física y el sexo son muy importantes, basta con hacer el amor una vez por semana con calidad para que la vida en pareja funcione.

"No hay discusión alguna sobre que el sexo, la intimidad y la conexión física provoca muchos beneficios en la salud de las parejas, pero algunos estudios indican que la cantidad de encuentros no influye directamente en la felicidad, sino que la calidad de éstos", afirmó.

Freundlich entregó algunos consejos para mejorar este aspecto. "Hay que informarse y derribar mitos; buscar momentos de privacidad con la pareja; planificar los encuentros íntimos; tener gestos cariñosos desde el inicio del día; preparar el ambiente y buscar el momento adecuado; planificar citas románticas; mejorar la comunicación; atreverse a contarle a la pareja qué te gusta y qué no; llegar a acuerdos en cuanto a la frecuencia sexual; trabajar el deseo sexual, pues este no llega espontáneamente; investigar la causa de la falta de deseo sexual; mejorar la creatividad y abrirse a explorar nuevas experiencias; no centrarse sólo en el coito; darse tiempo para el juego previo, y atreverse a consultar un especialista en sexualidad".