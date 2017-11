Justicia por investigación contra Zaldívar: "Se están ahogando en un vaso de agua" 12:06 Al presidente del Senado se le indaga como imputado por cohecho tras consultar sobre la terna para juez oral de Talca. Esto, en el marco de otra investigación por tráfico de migrantes.

El presidente del Senado, Andrés Zaldívar, está siendo investigado como imputado en un caso de tráfico de migrantes. En ese marco se le hicieron escuchas telefónicas donde pide antecedentes de la terna que postula a juez oral de Talca, por lo que también se le indaga por cohecho.



A raíz de ello, el ministro de Justicia, Jaime Campos salió a aclarar que el único que nombra jueces es él, por lo tanto no existiría ese delito.



"Lo único que sé y por eso que me sorprende los niveles de confusión, es que los jueces los nombra el ministro de Justicia, ninguna otra autoridad", dijo y al ser consultado si hubo tráfico de influencias en el caso de Zaldívar respondió: " ¡Pero qué tráfico de influencia pos hombre!", y contó que es normal recibir llamadas de personas que sugieren nombres y que en ese sentido el "diálogo es fluido con los parlamentarios, pero no significa tráfico de influencias. Soy yo quien resuelve las distintas ternas".



"Creo que están haciedno una tormenta en un vaso de agua", cerró.



