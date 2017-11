Mamá que funó por redes a acosador de su hijo: “Tiene una orden de alejamiento"

El lunes Pachi Bustos viralizó el cómo un vecino acosaba a su hijo de 14 años en el ascensor del edificio donde vive junto a su padre en Santiago. Lo hizo, explicó, porrque Carabineros desestimó su denuncia. Sin embargo y tras denunciar en la PDI, obtuvo una orden de alejamiento del adulto contra su hijo.

En el video se ve que el hombre lo toca reiteradamente y que cuando el niño de baja, él comienza a masturbarse. Lo que no se escucha, asegura Pachi, es que el sujeto, identificado como Jorge Núñez, le habría hecho propuestas de índole sexual.

En conversación con Soychile.cl, la madre explicó que difundió el video “para proteger” al niño y quede como un precedente lo ocurrido.

Agregó que están tratando de que lo sucedido no entorpezca la vida de su hijo. "Para mí ha sido ajetreado, me han llegado miles de solicitudes de amistad, no esperé este revuelo. Me dan apoyo, me dicen que siga. Queremos ser un precedente en Carabineros por lo que cataloga de acoso sexual”, expplicó.

Ahora el caso está en manos del Ministerio Público y Bustos adelantó que "interpondremos una querella por acoso”. “Si el caso se lleva bien, puede haber pena efectiva”, afirmó.

Según le informó la PDI, Núñez no tiene antecedentes ni vive en el edificio, sino que estaba de visita allí para ver a su hijo. La denuncia también le salpicó a él, pues según Bustos, el vecino fue notificado que debe abandonar su residencia en 45 días, tras cancelársele el contrato de arriendo.

La madre denunciante aseguró que nadie de la familia de Núñez se le ha acercado para disculparse y que sólo su nuera lo hizo para recriminarla por exponer a su hijo y hacer la denuncia masiva.

“Estamos exponiéndolo justamente para protegerlo, para que sea un antecedente en estos casos y que no se repitan”, explicó.

Frente al actuar de Carabineros, Bustos aseguró que “se negó a tomar la denuncia, dijo que no había connotación sexual. ¿Cuántos (casos) han quedado ahí? Tomaron este caso por el revuelo que tuvo”.