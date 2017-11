Diana Bolocco fue tildada de machista por preguntarle a Beatriz Sánchez si le faltó a sus hijos durante la campaña

El programa “Diana”, de Canal 13, que conduce Diana Bolocco, tuvo de entrevistada a la ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez . Durante la conversación abordó su alta votación en los comicios del pasado 19 de noviembre y los desafíos que se plantea en el futuro, pero cuando le preguntó por si le faltó a sus hijos mientras estaba en campaña, los usuarios llenaron de críticas a la rostro, tildando de machista el cuestionamiento.

Sánchez, sin molestarse, respondió que no era así, ya que la decisión fue conversada en familia desde un principio y todo su núcleo familiar tenía claro que serían ocho meses de campaña.

Pero esa cordialidad no la tuvieron los internautas, ya que calificaron el intercambio de machista y se preguntaron si les preguntaría a los candidatos hombres ese tipo de temas familiares.

#DianaEnEl13@diana_bolocco@labeasanchez No soy feminista pero me molesta q en estos tiempos le pregunten a la mujer q pasa con los hijos pq trabaja y no se lo pregunten a los hombres. ESTAMOS POR LA IGUALDAD O NO? Ninguno es + o - importante por si solo...