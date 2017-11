Trump dijo que había rechazado ser la "persona del año" en Time y la revista lo desmintió

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió a través de su cuenta de Twitter que había rechazado la oferta de ser por segundo año consecutivo la "Persona (Hombre) del año" en la revista Time. Pero su aclaración le duró poco luego que el mismo medio lo desmintiera a través de la red social.

"TIME llamó para decir que PROBABLEMENTE iba a nombrarme "Hombre (persona) del año", como el año pasado, pero tendría que aceptar una entrevista y una gran sesión fotográfica. Dije que probablemente no sea bueno y lo rechacé. ¡Gracias igualmente!", escribió el magnate.

