Líder del "Bus de la Libertad" criticó la "utilización mediática" del Movilh por el cambio de sexo de su hija

Ayer Marcela Aranda habló sobre la situación y afirmó que se trata de una "maquinación que busca la destrucción íntima de una persona que no piensa como ellos".

La mujer, que hace unos meses encabezó la llegada del polémico bus que rechazaba la "ideología de género", entregó un comunicado en su cuenta de Facebook donde acusó a la organización por la diversidad sexual de hacer una "utilización mediática" con su familia.

"Son estas mismas personas las que, en un acto de completa inhumanidad, utilizan una situación personal y familiar para sacar dividendos y ventajas ante algunos debates que el país está dando", señaló.

Aranda agregó que "no haré ningún comentario sobre mi hijo, a quien amo con el mismo amor que Dios nos ama, con un amor que nunca deja de ser. Sin condiciones. Esto porque de ninguna manera voy a exponer a mi familia, y porque siempre voy a proteger a mi hijo, por lo que no participaré de esta maquinación que busca la destrucción íntima de una persona que no piensa como ellos".

"Seguiré orando, como cada día, por él, su vida y su corazón. Es amado sin condiciones y lo será siempre contra viento y marea. Y sabemos que ese Amor lo alcanzará en algún momento", aseguró.

Ayer, el Movilh informó que la joven dará una conferencia de prensa este martes, donde hablará por única y última vez sobre su caso. Su identidad se mantuvo en reserva, por lo que no se especificó si se trataba de la hija de Aranda.