[EN VIVO] Hija de líder de bus de la libertad cuenta sobre su cambio de sexo y nombre

Carla González lamentó que su madre acusara al Movilh de usarla: "Fue una decisión personal". Contó que está alejada con ella hace tres años, cuando pudo desarrollar su identidad de género, pero que sigue siendo evangelica.

Un duro testimonio es el que hoy dio Carla González Aranda (19), quien nació como hombre, pero que hace tres años decidió asumir su identidad de género. Sería un caso trans más en Chile si no fuese porque es hija de Marcela Aranda, la mujer que lideró el llamado "bus de la libertad" que en invierno circuló por varias ciudades de Chile afirmando que los hombres y mujeres nacen y mueren como tal y que el Estado no debe facilitar otros cambios ni la inclusión.



Sin dar mayores detalles, Carla dejó voluntariamente de tener contacto con su madre en el mismo periodo que le contó de su transexualidad y hace dos que comenzó su terapia hormonal para poder pedir su cambio de nombre y sexo legalmente. "La opción la tuve clara desde siempre, desde pequeña que sabía que era así, sólo que por la presión social, no sólo familiar, te das cuenta que no encajas", relató asegurando que el Movilh no la usó políticamente como acusó su madre, sino que ella se acercó a la organización hace varios meses.



A Marcela, como le llama, le tiene afecto, pero no la considera su familia, sino su "progenitora". Su familia ahora es "mi pareja, la familia de mi pareja y mi mejor amiga". Con ella habló muy poco del tema porque según Carla, tenía la misma postura que hoy, cuando la sigue tratando como "hijo". "Me hace sentir mal como se refiere a mí"; respondió ella.



Respecto a la religión, dijo que se sigue sintiendo evangélica, pero que ya no asiste a cultos.



También contó que hizo público su caso para que otras personas "dejen de sufrir a oscuras (...) sientan confianza de que no están solos, que busquen apoyo".



