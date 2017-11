Bachelet a los candidatos presidenciales: "Tengamos mucho ojo con lo que se promete"

12:49 La Mandataria aseguró que no se comprometió a nada que no podía cumplir y destacó las obras materializadas en su gobierno. "A veces por ganar un voto más se juega con las expectativas de la gente", agregó.

Desde la comuna de Puente Alto la Presidenta Michelle Bachelet inauguró el Centro de Referencia de Salud (CRS) Hospital Provincia Cordillera y destacó las obras hospitalarias que han quedado construidas y gestionadas bajo su Gobierno.

En este contexto, aprovechó de hacer un llamado a unas semanas de la segunda vuelta presidencial y con las promesas de los candidatos. "Yo por lo menos no me comprometí a nada que no podía cumplir (...) cuando a uno la eligen para gobernar es para dar la cara y cumplir con lo que se promete", precisó.

Y agregó, "tengamos mucho ojo con lo que se promete, especialmente cuando uno tiene posibilidad de salir electo, porque después tiene que cumplirlo y por eso hay que prometer lo que uno sabe que va a cumplir".

"A veces por ganar un votito más se juega con las expectativas de la gente con cosas que son muy difíciles de cumplir", puntualizó.

La Mandataria recordó que en sus cuatro años se han realizado 20 hospitales, 22 están en construcción y otros 14 quedaron diseñados o licitación.

"No sólo construimos el CRS que hoy inauguramos, sino que desarrollamos todo el proyecto del nuevo hospital que ya se encuentra en etapa de licitación, al igual que el del Hospital Sótero del Río, porque no nos quisimos quedar con las promesas y jugar con las expectativas de la gente, sino que cumplimos con las obras en concreto".