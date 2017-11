Papá retó a su hija por tener un supuesto juguete sexual y se ganó las burlas en las redes sociales

Un confundido padre se ganó las burlas de las redes sociales por retar a su hija adolescente, quien supuestamente tenía un juguete sexual en su habitación.

La joven, identificada como Emily, publicó en Twitter el diálogo que tuvo con su progenitor, quien con indigación vio la presencia del aparato y la recriminó.

"Bueno, encontré esto. ¿Por qué haces este tipo de compras? ¡Es muy desagradable!¡No deberías desperdiciar tu dinero! Si tienes este tipo de necesidades, te sugiero que no dejes esta mierda tirada por ahí", expresó el hombre.

Entre enojo y risa, la adolescente le preguntó "Papá, ¿qué piensas que es eso?". El padre, convencido de su postura afirmó: "¡Esas cosas que la gente compra en Spencer! ¡Esos juguetes desagradables que vibran! ¡No soy tan viejo, Emily!".

Finalmente, la joven aclaró las cosas. "Papá, ¡es mi cargador portátil! ¡Lo uso para Disneyland para cargar mi celular! ¿Por cierto, qué estabas haciendo entre mis cosas?".

El hombre, avergonzado ante su confusión, cerró el diálogo con la siguiente frase: "No le digas a mamá… perdón. Necesitaba manteca de cacao".

La conversación se hizo viral y recibió más de 40 mil retuits.

this was so awkward omg my dad really assumed the worst pic.twitter.com/Dr4hmCITq5