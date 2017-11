Frente Amplio no respaldará directamente a Guillier: "Su programa es ambiguo"

Luego de la tensa espera para conocer si el Frente Amplio, representado por la excandidata presidencial Beatriz Sánchez, daría o no su apoyo a Alejandro Guillier para las elecciones, el conglomerado entregó una declaración pública donde no respaldaron explícita ni directamente al candidato de la Fuerza de Mayoría. Calificaron su programa como "ambiguo" y llamaron a la reflexión de los ciudadanos antes de acudir a las urnas en la segunda vuelta: "Que cada votante decida según sus convicciones y su análisis".

"Son los ciudadanos los que demandan claridad, esto no tiene que ver con el Frente Amplio. Hoy Guillier tiene un programa ambiguo y la ciudadanía exige una mayor claridad", indicó Beatriz Sánchez.

Y agregó que la bancada está a disposición del diálogo, pero que la Nueva Mayoría "necesita asegurar qué pasará con temas como las AFP, si asegurará educación gratuita y de calidad, además de una asamblea constituyente justicia tributaria".

Lo que sí dejaron en claro desde la coalición fue su postura frente al candidato de Chile Vamos. "No nos da lo mismo quién Gobierne. Sabemos que Sebastián Piñera es un retroceso, es más desigualdad y exclusión, menos derechos, menos libertades, en sentido completamente contrario a

las demandas que escuchamos en la calle".

Sánchez explicó que en este proceso antes de segunda vuelta no hay espacio para negociaciones, "no buscamos cargos, cupos ni un cogobierno, del mismo modo que no demandamos guiños hacia el Frente Amplio (...) no planteamos una transacción, no vamos a integrar un gobierno de ninguna de las coaliciones porque nos sentimos responsables de las personas que pusieron sus confianza en nosotros".

La excandidata del Frente Amplio aclaró que "nosotros no decimos libertad de acción, lo que decimos es que no somos dueños de los votos, confiamos en los chilenos y llamamos a participar en 17 de diciembre".