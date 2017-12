[VIDEO] Mira cómo fue el duelo de twerking que definió a los ganadores de la Vedetón

Pasada las 05:00 de este sábado se vivió una ardiente jornada de la Vedetón, segmento que ahora se llama "Triángulos de Fuego" y que dejó a tres tríos finalistas en una primera parte de la jornada.

Para definir a los ganadores, los animadores de la Teletón realizaron un duelo de twerking de manera inédita, el que también incluyó la votación del público.

Los tríos que se presentaron en este desafíos fueron los compuestos por: Alex Consejo, Paloma "Pops" Fiuza y Pascual Fernández; Bruno Zaretti, Monserrat "Monty" Torrent y Giuliana Cagna y finalmente Francisca Undurraga, Betsy Camino y Abraham García.

Quienes se coronaron finalmente como los ganadores de esta sensual segmento fue el trío del ex Axé Bahía Bruno Zaretti, la ex chica "Mekano" Monserrat "Monty" Torrent y la ex participante de "Volverías con tu ex" Giuliana Cagna.