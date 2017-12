Agotamiento mental: cómo enfrentar lo que queda del año

En esta época del año no es raro estar cansado, y sentir que llevamos el 2017 completo sobre nuestros hombros. Se trata de un agotamiento mental que hay que detectar y enfrentar para terminar sano lo que queda del año.

El neurólogo de Clínica Tabancura, Carlos Flores, explicó que el problema se inicia a partir del momento en que la falta de conciencia sobre la salud mental es una barrra para tratar el caso: “Como toda nuestra realidad externa está medida en indicadores de eficiencia, nos esforzamos todo el año en llegar a las metas impuestas, imaginarias o concretas, en una carrera eterna, que no conduce a ninguna felicidad. Entonces, cuando se acerca el fin del año, hay un agotamiento de energía, porque, a pesar del esfuerzo, muchas personas no están conformes o sienten que no han ganado nada en lo personal”.

La coordinadora de Psicología de Clínica Bicentenario, Solange Miller, alertó quelos principales síntomas que dan cuenta de este agotamiento son la dificultad para levantarse por la mañana, los dolores lumbares, de cuello o de hombro, el mal humor, el sueño y el cansancio.

“El agotamiento mental puede desencadenar en patologías como el estrés laboral, el que se ve reflejado en el rechazo al ir y a estar en el lugar de trabajo. Hay pacientes que desde que se levantan por la mañana, o incluso antes, el domingo, comienzan a indisponerse porque deben ir a trabajar. Sienten náuseas, dolores estomacales, de cabeza y transmiten mal humor, rechazando cualquier estímulo”, graficó la psicóloga, agregando que se le pueden sumar episodios de insomnio o crisis de angustia.

“Uno de los errores más comunes es aguantar por mucho tiempo un período de agotamiento. Algunas personas creen que pueden sortear todas las exigencias, por lo que continúan con sus rutinas y ritmo, pero terminan finalmente colapsando”, advirtió Miller.

1) Definir metas a largo plazo, ser flexibles, no autoexigirse a niveles intolerables.

2) Distribuir bien los tiempos. No llevarse trabajo a la casa, tampoco estar todo el tiempo en el celular o computador

3) Realizar ejercicios aeróbicos tres veces a la semana

4) Llevar una dieta equilibrada y con horarios adecuados

5) Establecer redes de tipo social en todos los ambientes de desarrollo

6)No autoimponerse el estar siempre feliz

7)Pedir ayuda sin prejuicios al sentir que uno no puede lograr el éxito solo

8) Comprender que estamos insertos en un infinito complejo de interacciones en que el resultado final depende de un equipo y no de un individuo

9) Empatizar y humanizar nuestros conflictos y aspiraciones con los demás. Siempre es adecuado considerar más puntos de vista en la evolución de los problemas cotidianos