Don Francisco: "Voy a trabajar en la Teletón hasta el final en la posición que me pongan"

Tras superar la meta y alcanzar los $32.522.991.111, Mario Kreutzberger agradeció a todos los que participaron y que permitieron que superar la cifra fuera posible. Terminaron con el "Abrazo de todos" y el canto del himno nacional acompañado de un show de fuegos artificiales.

En conversación con radio Cooperativa , Don Francisco habló sobre su continuidad liderando el evento solidario y confesó que desde hace diez años que piensa ya delegar su rol a otra persona, pero siempre está presente hasta el final.

Sin embargo, precisó que aunque se retire de su trabajo profesional no lo hará de esta gran cruzada. "Yo voy a trabajar en la Teletón hasta el final en la posición en que me pongan y donde me necesiten. Para mí ha sido un orgullo, nunca lo pensé, estoy muy orgulloso de haber podido participar de algo tan hermoso y efectivo como esto", dijo.

Tras finalizar la jornada de casi "30 horas de amor", el animador envió un emotivo mensaje a todos los presentes: "Esto es un homenaje a todos los artistas que vinieron a contribuir, a las cien mil familias que hemos atendido en 38 años, a los mil profesionales, a los dos mil productores que han participado en esta heroica gesta, donde los telefonistas y embajadores no han dormido en 30 horas para poder empezar a trabajar en la inclusión, la tarea pendiente".

Don Francisco también agradeció "la tregua" de ambos candidatos presidenciales que pararon su campaña durante la cruzada solidaria.

"Era un escenario que no conocíamos. Tengo que agradecerle tanto al candidato Sebastián Piñera como Alejandro Guillier".