Fundación Católica pide declarar feriado el 16 de enero cuando el Papa esté en Santiago

Desde la Fundación Voces Católicas hicieron un emplazamiento al Gobierno donde piden declarar feriado el día que el Papa Francisco visite Santiago, al igual como se aprobó en Iquique y Temuco.

La directora ejecutiva de la fundación, Soledad Errázuriz, envió una carta donde puntualiza lo siguiente: "Una visita de este tipo conlleva actividades masivas que congregan al 59% de los chilenos que se declaran católicos y a muchas personas más que comparten los principios del Papa Francisco y lo quieren escuchar como líder, ¿por qué no declarar entonces el martes 16 de enero feriado?".

Según Emol, la misiva ejemplifica con secretarias, vendedores y conserjes, que se perderán el encuentro que no ocurre hace 30 años en Chile. "Me he encontrado en varias oportunidades con personas que me han manifestado 'me encantaría ir a ver al Papa, pero ese día hay que trabajar'", escribió.

La directora de la ONG puntualiza que si la petición no se concreta finalmente, entonces hace un llamado a los empresarios para que le den facilidades a sus empleadores.