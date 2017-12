José Antonio Kast: "Para que me invitan si saben como me pongo"

El excandidato presidencial José Antonio Kast fue uno de los invitados al programa Estado Nacional y su visita no pasó desapercibida en redes sociales. Kast sostuvo más de un round con otros dos presentes: Francisco Vidal y Nicolás Grau, expresidente de la Fech y actual miembro del Frente Amplio.

Los dichos que protagonizó con ambos panelistas fueron ampliamente comentados en Twitter y muchos usuarios felicitaron al excandidato por "ir de frente y con la verdad".

El mismo Kast bromeó al respecto tras revisar los posteos de Twitter y escribió: "Para que me invitan si saben como me pongo. Saludos la joven de la Fech! (acompañado de un emoji".

¿Para qué me invitan, si saben como me pongo? ?? Gracias por el apoyo en #enacional !! Saludos al joven de la Fech!?? pic.twitter.com/NE3hdMrCmG

La polémica a la que se refiere Kast con el "joven de la Fech" tiene relación con un emplazamiento que le hizo el candidato presidencial a Grau. Todo comenzó cuando Kast, defendiendo la candidatura de Sebastián Piñera, aludió a que podría haber un robo de la elección. A lo que Grau intervino: "Eso es muy grave".

"Tú fuiste presidente de la Fech del centenario, ¿cierto?, bueno tu Fech dejó una deuda de $120 millones y ¿por que?, por una fiesta en el Estadio Nacional", dijo Kast. Grau respondió: "Hicimos una fiesta y nos fue mal". "Eso es un fraude de platas públicas", debatió Kast.

Y agregó, "¿y quién pagó esa deuda?, la universidad, o sea todos los alumnos de la Universidad de Chile pagaron tu deduda".

Más tarde Kast pidió el "mejor meme" con Nicolás Grau, invitando a los usuarios a un "lomito" en la Fuente Alemana.

El que me mande el mejor meme de @nico_grau después de #enacional lo invitó a comer un lomito en la Fuente Alemana. Pónganse creativos ??

El otro round lo protagonizó con el panelista Francisco Vidal, donde tras sostener una larga disputa sobre la presencia del excandidato en una reunión de militares en retiro: "Francisco, tu celebraste el golpe. Es más, me reuní con amigos tuyos del 73 que me dijeron, dile a Vidal si se acuerda del asado de celebración del 11 de septiembre después del golpe". Vidal quedó sin palabras.

