[VIDEO] Emotivo video llama a no regalar mascotas en Navidad

Un emotivo video es el que publicó la organización británica preocupada por el bienestar de los animales, RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) en el marco de esta próxima Navidad.

Las imágenes muestran cuando un niño recibe un preciado regalo, un perrito llamado Woody. Aunque al comienzo disfruta de su compañía, lo cuida, le da amor, juega con él, pasa el tiempo y lo va dejando de lado hasta abandonarlo por completo. Y así nada más se deshace de su mascota.

Esta dura escena se ha viralizado en las redes sociales y la misma organización hace un llamado y precisa que las mascotas no son un regalo de Navidad.

Además, el video muestra el trabajo de la organización sin fines de lucro que se emplaza en Reino Unido cuando recogen al pequeño cachorro de la basura. Lo cuidan, lo curan y le encuentran un nuevo hogar.

"Woody representa a todos los animales que cuida la RSPCA, desde mascotas exóticas, caballos y animales pequeños hasta perros, gatos, conejos y todo lo demás”, indicaron desde la fundación.