Más de 4 millones de personas están "morosas" en bancos y retail en el país

Un estudio de Chiledeudas elaborado en base a información entregada por la SBIF, reveló que la morosidad en los chilenos crece de manera preocupante, incluso es el doble que sus deudas al día. En total, 4,3 millones de personas están morosas en bancos y tiendas de retail en el país.

La morosidad total de Chile hasta agosto de este año, considerando un día impago, alcanza los 3.960 millones de dólares, cifra que aumentó en 8,3% en comparación a la misma fecha del 2016.

En cambio, las deudas que están pagadas y van al día sólo alcanzan los 209.077 millones de dólares anotados en agosto de 2017; demostrando una expansión de 4,4% si se compara con agosto de 2016.

El director de Chiledeudas, Guillermo Figueroa, indicó que las cifras demuestran que los chilenos se endeudan a una velocidad mayor que el pago de sus obligaciones crediticias.

“El 85% de todo lo que el consumidor adquiere lo hace de forma inconsciente, es decir, no racional. Es tan así que casi el 50% de los chilenos está endeudado, esto corresponde a más de 8 millones de personas, y a un 10% de la población simplemente no le alcanza para mantenerse y se re-endeuda. Por lo que las emociones juegan un papel importante en este proceso, las cuales deben controlarse para no caer en morosidad, ajustándose a un presupuesto mensual establecido”, indicó.

Para enfrentar Navidad, Figueroa dijo que un endeudamiento responsable corresponde al 25% del sueldo. Si representa 30 y 40%, está en un umbral peligroso y si supera el 60% de su sueldo, está sobreendeudado y es probable que esté a punto de entrar en mora por lo que debe dejar de adquirir pasivos.

En desglose por regiones, si la medición toma en cuenta la morosidad per cápita en créditos de consumo, la región que lidera los impagos financieros es la de Tarapacá con el 2,45% del total nacional, seguida por la Metropolitana, con el 2,21% y la de Antofagasta, con el 2,20%.