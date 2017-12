"La Cuca" anunció el cierre del colegio donde era sostenedora en La Florida

La empresaria gastronómica Gladys González, más conocida como "La Cuca", anunció este lunes el cierre de un colegio donde era sostenedora en La Florida.

Según lo informado por Chilevisión , la dueña de la parrillada "Donde la Cuca" se presentó ante los apoderados del Colegio Shirayuri, asegurando que no iba a continuar con el proyecto asegurando que no tenía dinero para seguir.

"Yo el colegio no lo voy a pasar a una fundación, porque no me gusta ser empleada de nadie, y no voy a ser empleada del fisco", señaló la empresaria ante unos molestos padres, quienes la encararon a la salida del establecimiento educacional particular subvencionado.

Debido a este hecho, González podría recibir una sanción por parte del Mineduc, que la inhabilitaría para el cargo de sostenedora.