Obispo de Aysén no descartó que Cristián Precht se traslade a la región

El obispo vicario apostólico de Aysén, Luis Infanti, no descartó la posibilidad de que el ex vicario de la Solidaridad, Cristián Precht, se traslade a la región tras concluir la condena canónica que lo suspendió del ejercicio pastoral por cinco años.

En 2012 fue sancionado por "conductas abusivas con menores y mayores de edad".

"Toda persona de buena voluntad es bienvenida a Aysén. Nadie es tan perfecto ni tan santo. Todos tenemos algún grado de pecado y de santidad. Aquí hay mucha gente que es acogida y que quiere venir a rehacer su vida o darle un nuevo rumbo. Llámese como se llame, sea Cristián Precht o quién sea", dijo Infanti a La Tercera

"Si él quiere venir a Aysén, puede hacerlo, pero no depende de mí. Y, que yo sepa, hasta fin de año no va a venir acá. Me alegra que haya terminado su sanción y vuelva a asumir plenamente su servicio sacerdotal", agregó.