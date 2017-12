Abogado de Apablaza dijo que pérdida de condición de refugiado no tiene efecto en la extradición

Alberto Espinoza, abogado del ex frentista Galvarino Apablaza, afirmó que la pérdida de la condición de refugiado no tiene efecto en la extradición.

El Gobierno argentino le quitó el estatus al líder del Frente, procesado como autor intelectual del crimen del senador Jaime Guzmán.

"Esta decisión no tiene incidencia en la extradición, que quedó sin efecto. Si el Estado quisiera volver a requerir la presencia de Apablaza, se debiera hacer un nuevo requerimiento de extradición. Podría ser, pero ahí hablamos de algo netamente político y de arbitrariedad que no estaría amparado por el Estado de Derecho. Para expulsar a una persona tendrían que cometerse causales, no veo cuál sería la causa, el requerimiento de Chile ya se agotó por el hecho de haberse otorgado el recurso", dijo a radio Duna.

El legista explicó que "el juez Mario Carroza tiene un procedimiento de extradición denegado (...) Como las condiciones no han cambiado de forma definitiva, una vez que este proceso tenga efecto, solo en ese caso el ministro podría proceder solicitando una nueva extradición".

Espinoza también acusó una intencionalidad política de parte de la UDI.

"Acá es un tema complejo porque parte de la base que Apablaza tiene responsabilidad en los hechos que se le imputan. Apablaza fue un perseguido político, fue torturado".

"No entiendo que eso pueda considerar una causal para no enfrentar a la justicia. Se ha construido una imputación en términos unilaterales y con un intencionalidad política, de parte de la UDI, que se manifiesta en que en este delito es como si se tratara se lesa humanidad. Es un delito común que se ha manifestado erróneamente", recalcó.