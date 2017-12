Connie Achurra y su comentada foto en ropa interior: "La tiranía del fitness y la delgadez me tiene agotada"

La autora del libro Cocina Sana y Feliz e instructora de comida saludable, Connie Achurra, contó a LUN por qué decidió publicar en su cuenta de Instagram una fotografía en ropa interior para la que posó para la revista Viernes de La Segunda.

"Quise dar un mensaje porque la tiranía del fitness y la delgadez me tiene agotada. Yo tengo dos hijas y me aterra que vean esos estereotipos (de delgadez) que nos hacen mal a todos" dijo Achurra.

En su publicación en la red social, Achurra dijo que "yo no tengo ninguno de esos atributos físicos, tengo brazos gruesos, pechugas grandes que han ido reaccionando a la fuerza de gravedad, lo mismo que la guata, tengo celulitis y se me hacen rollos debajo del sostén y subo esta foto que me encanta que me tomó el seco @nachonal (Nacho Rojas) como un mensaje para todas las mujeres de todas las edades, tallas y colores".

La conductora del programa "Cómo me sano" de la señal 13C, destacó la buena recepción que tuvo su mensaje en Instagram. "Fue impresionante el feedback de las mujeres. Me escribió hasta una mujer de setenta años contándome que recién a sus 65 años se atrevió a usar traje de baño en la playa".