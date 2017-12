Movilh: Afirmar que la transexualidad se corrige "daña la dignidad y vulnera la integridad psicológica de los niños"

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) rechazó las declaraciones del candidato de Chile Vamos Sebastián Piñera, que planteó que "muchos casos de niños transgéneros, o disforia de género, se corrigen con la edad".

"Ni la transexualidad, ni la homosexualidad se corrigen. Afirmarlo es un insulto gratuito que daña la dignidad de personas, y más grave aún, que en este caso vulnera la integridad psicológica de niños y niños, lo cual es intolerable", dijeron desde la organización.

El presidente el Movilh, Ramón Gómez, afirmó que "no hay ningún caso en el mundo donde un niño o niña que se asuma trans, luego hubiese revertido su identidad de género. Esos son sólo mitos y prejuicios alimentados por grupos que promueven discursos de odio y se disfrazan de científicos. No hay ningún estudio científico que avale lo señalado por Piñera. El candidato debiese abrirse al diálogo y reunirse no sólo con quienes rechazan nuestros derechos, sino también con quienes los promueven".

Por su parte, el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, comentó que "los jueces y juezas están permitiendo que niños y niñas cambien su nombre y sexo legal y han sancionado colegios, clínicas y otras instituciones cuando no respetan la identidad de género. El Mineduc emitió una circular sobre la materia que es un deber del Estado cumplir, no del Gobierno de turno, pues es un compromiso internacional. Por tanto no sólo llamamos a Piñera a respetar derechos de niños y niñas trans, también lo llamamos a respetar la independencia de los Poderes del Estado, a respetar los pronunciamientos judiciales y a respetar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que el Estado asumió con nuestra organización".