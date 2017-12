Aclaran mitos sobre las causas del cáncer

Hay muchos mitos sobre las causas del cáncer y que causan preocupación en la población. Para que no cunda el pánico el oncólogo de la Mayo Clinic en Rochester (Minnesota), Timothy J. Moynihan, aclaró estas creencias.

: falso. No hay evidencia conclusiva que los vincule con el cáncer de mama.

"Algunos informes sugieren que estos productos contienen sustancias dañinas, como compuestos de aluminio y parabenos, que se absorben a través de la piel o entran en el cuerpo mediante cortes causados al rasurarse. Ningún estudio clínico ha dado todavía una respuesta definitiva a la pregunta de si estos productos causan cáncer de mama, pero las evidencias hasta la fecha sugieren que estos productos no causan cáncer", afirmó.

: falso. "Los envases de plástico para el microondas y las películas plásticas transparentes para envolver alimentos pueden usarse sin peligro en el microondas", no obstante hay algunos que no son para microondas y podrían derretirse.

: No es así. "El azúcar no hace crecer más rápido al cáncer. Todas las células, incluidas las células cancerosas, dependen de la glucosa sanguínea (azúcar) para generar energía; pero dar más azúcar a estas células no acelera su crecimiento, así como tampoco privarlas de azúcar hace que crezcan más lento".

"Esta confusión puede basarse, en parte, en una mala interpretación de las tomografías por emisión de positrones que emplean una pequeña cantidad de trazador radioactivo, el cual suele ser un tipo de glucosa. Todos los tejidos del cuerpo absorben parte del trazador, pero los tejidos que más energía usan, entre ellos las células cancerosas, absorben más cantidad. Por esa razón, algunos han llegado a la conclusión de que las células cancerosas crecen más rápido con azúcar, pero eso es falso", afirmaron desde Mayo Clinic.

Lo que sí es real es que el consumo de grandes cantidades de azúcar se relaciona con un incremento en el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, como el de esófago. La obesidad y la diabetes, también podría incrementar el riesgo de cáncer.

: falso. "En la antigüedad, se solía ver las enfermedades como un castigo por malas acciones o pensamientos. En algunas culturas esta visión todavía se mantiene. No obstante, si esto fuera cierto, ¿cómo se explicarían los casos de cáncer en un bebé de 6 meses o en un recién nacido? Estos pequeños no han tenido tiempo de ser malos.

No existe ninguna prueba de que alguien contraiga cáncer porque lo merece".

: falso. "No hay ningún problema en tocar o pasar tiempo con alguien que tiene cáncer. De hecho, tu apoyo nunca será más valioso que en este momento".

Aunque el cáncer no es contagioso, en ocasiones los virus (que sí lo son) pueden provocar el desarrollo de cáncer. Ejemplo:

-Virus del papiloma humano (VPH).

-Hepatitis B o C, virus que se transmiten mediante las relaciones sexuales o el uso de agujas infectadas y que pueden causar cáncer del hígado.