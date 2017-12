Estos son los regalos que más buscan los chilenos en Google para Navidad

Google detectó qué temas son los que generan mayor interés en los chilenos en Navidad. Además de decoración, los compatriotas también buscan regalos, música y recetas para la época. De hecho, los segmentos que más crecen en búsqueda son las canciones y villancicos, personajes de Navidad, recetas, tarjetas y saludos; videos, películas y cuentos.

Las búsquedas comienzan a crecer en noviembre y y alcanzan su peak el mismo 24 de diciembre.

Sin duda, la búsqueda de los regalos infantiles dan cuenta de las tendencias del año.

Así, ese ítem crece 28% en esta época y el 68% de las búsquedas se hace por medio del celular.

-Nerf

-Drones

-Lego

-Rompecabezas

-Puzzle

-Hot Wheels

-Taca Taca

-Monopoly

No obstante, las personas no los busca así, específicamente, sino que buscan “regalos de Navidad para hombre”, “regalos Navidad para niñas”, por ejemplo.

En televisores:

-Smart TV

-Televisores LED

-LG TV Plus

-Lentes 3D

En telefonía:

-iPhone 7

-Samsung J7

-iPhone 5s

-iPhone 6

-LG K10

-Samsung J5

Computación:

-Notebook

-Tablet

-PC

-iPad

-MacBook Pro

-Pendrive

-Galletas de navidad

-Postres para navidad

-Pan de Pascua

-Carne mechada

-Panqueques

-Pavo al horno

-Pavo relleno

-Pollo relleno

-Cupcakes

Este ítem crece 11% en estas fechas, sobre el promedio anual.

-Adornos navideños

-Manualidades navideñas

-Árbol de Navidad

-Dibujos de Navidad

En tanto, desde el 21 y hasta el 24 de diciembre comienza a subir fuertemente la búsqueda de canciones, villancicos y películas de Navidad. Entre los términos más buscados están Rodolfo el Reno”, “Noche de Paz”, “Jingle Bells”, “Jingle Bell Rock”, “All I Want for Christmas is You” y “Blanca Navidad”. José Feliciano y Luis Miguel, son los artistas preferidos.