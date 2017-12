El viral que ironiza sobre los grupos de Whatsapp de apoderados

Los temidos grupos de WhatsApp con los apoderados del colegio dan para todo.

Un tuitero, Juan (@N0ESP0RPRESUMIR), publicó una cadena a modo de humor con las conversaciones cruzadas de los padres, los malos entendidos y, por supuesto, las polémicas.

Grupo de padres de WhatsApp (dramatización):

- Buenas tardes a todos, ha dicho la seño cómo va lo del belén del cole? No pude ir a la reunión.

- Hola.

- Sí, lo ha dicho.Que van de pastores. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Quién?

- Buenas tardes.

- Quién lo ha dicho o quién va de pastor?

- Mi hija no va a la excursión, está enferma.

- Quién?

- Que se mejore.

- Que se mejore.

- Que se mejore.

- El mío va de rey mago.

- Quién? — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Hola.

- Que se mejore.

- Quién va de rey mago?

- Mi hijo va de rey mago, me la dicho la seño a la salida.

- Que se mejore.

- Hola.

- Hagamos una cadena de oración por Kenia. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Esto es increíble. Mi hijo quería ir de Herodes.

- Que se mejore.

- Que ha pasado en Kenia?

- Herodes en el Belén???

- Hola a todos.

- Que se mejore. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Vamos a centrar el tema. A ver con qué criterio se ha elegido a los reyes magos porque mi hija quería ser rey.

- Y mi hijo Virgen María, no me fastidies Maricarmen.

- Que se mejore. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Si mi hija quiere ser rey mago, quién eres tú para imponer roles de género?

- Hola a todos. No me entero de lo de Kenia.

- Maricarmen, los roles de género no sé lo que son pero ya le he comprado una corona y una capa en los chinos y mi hijo va de rey mago. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Que se mejore.

- En Kenia no ha pasado nada, pero a ver si no podemos rezar por ellos.Hay que acordarse de la gente antes de que pasen las desgracias.

- Pero quién ha dado las directrices de los disfraces? — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Hola a todos. Que se mejore y qué pasa en Kenia?

- Mi hijo va de pastor también? Cuántos pastores hay? Esto qué es , Asaja?

- Mira, como no centremos el tema nos perdemos. Cómo tiene que ser el disfraz?

- Lo de los disfraces es apropiación cultural. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Me voy que llego tarde a trabajar.

- Por qué os habéis enfadado?

- Yo me he enfadado porque no hay directrices claras.

- Hola. Que se mejore. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

- Mi hijo tiene que ir disfrazado de keniata? No me entero.

- Alguien me hace un resumen que acabo de llegar?

- Que se mejore. — Juan (@N0ESP0RPRESUMIR) 12 de diciembre de 2017

El autor, un ingeniero que tiene un hijo y una hija, comentó que "siempre estoy escribiendo pequeños textos de humor. Me inspiro en cosas que me suceden normalmente. Yo diría que es humor absurdo autoparódico. Tiene un poco de autobiográfico, otro de cosas que me han contado, pero la mayoría es inventado, aunque verosímil".

Tal fue el éxito de su hilarante viral que ya hay una segunda parte.